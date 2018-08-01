Просевший участок путепровода на МКАД отремонтируют к 1 октября

Ремонт просевшего участка путепровода на МКАД в районе Лошицы планируется завершить к 1 октября, сообщил исполняющий обязанности директора предприятия «Горавтомост» Александр Анциперович.





«Планируется заменить все семь балок, включая лопнувшую. После этого движение по внутреннему кольцу будет восстановлено», — сказал Александр Анциперович.

Как сообщалось, 1 августа в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. В данный момент движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу. Лопнувшую балку для предотвращения обрушения поддерживает временная металлическая опора. Движение общественного транспорта, маршрут которого пролегает через развязку, организовано в объезд Лошицы.

На месте происшествия уже работала расширенная комиссия, проведено обследование, которое предварительно показало, что провал образовался из-за дефекта одного из перекрытий. Сегодня в Мингорисполкоме состоялось совещание, выработан план действий на текущий момент и перспективу.

Ранее специалисты «БелдорНИИ» проводили обследование этого участка МКАД и сделали заключение о необходимости капитального ремонта. С весны на участке действует ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств (установлены знаки ограничения грузоподъемности 15 т).

Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году, последний раз реконструировался 17 лет назад.





По материалам БелТА

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