Дельфинам на Бали вырывают зубы, чтоб они не кусали туристов

Млекопитающим вырывали зубы, чтобы во время своих «поцелуев» они не травмировали туристов. Животных похищают из дикой природы и отвозят в дельфинарии, чтобы развлекать отдыхающих.

Дельфинов содержат в ужасных условиях, и стачивают зубы до плоских пеньков. Дрессировщики шоу уверяют, что дельфины родились не на воле, поэтому у них нет зубов. Но это попросту невозможно.

Исследователи дикой природы отметили, что подобная практика угрожает популяциям диких дельфинов. Информацию об это разместила британская газета The Sun.