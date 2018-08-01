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Дельфинам на Бали вырывают зубы, чтоб они не кусали туристов
Млекопитающим вырывали зубы, чтобы во время своих «поцелуев» они не травмировали туристов. Животных похищают из дикой природы и отвозят в дельфинарии, чтобы развлекать отдыхающих.
Дельфинов содержат в ужасных условиях, и стачивают зубы до плоских пеньков. Дрессировщики шоу уверяют, что дельфины родились не на воле, поэтому у них нет зубов. Но это попросту невозможно.
Исследователи дикой природы отметили, что подобная практика угрожает популяциям диких дельфинов. Информацию об это разместила британская газета The Sun.
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Исследователи дикой природы отметили, что подобная практика угрожает популяциям диких дельфинов.
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