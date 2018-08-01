Ремонт просевшего моста на МКАД планируют закончить к 1 октября

О том, что ремонт поврежденного участка дорожного полотна на МКАД планируют закончить 1 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на исполняющего обязанности директора эксплуатирующей организации «Горавтомост» Александра АНЦИПЕРОВИЧА.

Напомним, ранее на пересечении Игуменского тракта с кольцевой в районе третьей полосы внутреннего кольца просело асфальтовое покрытие. Сотрудники «Горавтомоста» установили металлическую конструкцию для поддержания поврежденного участка – эта мера позволила избежать дальнейшего обрушения лопнувшей балки.

Все семь балок моста заменят. Только после окончания ремонтных работ движение восстановят.

Сейчас проезд по путепроводу организован по внешнему кольцу. Движение общественного транспорта, маршрут которого проходит через развязку, организовано в объезд Лошицы.