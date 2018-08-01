(с 23 по 29 июля 2018 года)

КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

23 июля возбуждено уголовное дело по заявлению минчанина С. о том, что неизвестное лицо, отжав рамы окна ПВХ , проникло в нежилое помещение, расположенное в д.Плиса, откуда похитило бензотример, строительную тачку, около 1500 м медного кабеля.

24 июля в милицию обратилась гражданка В., жительница г.Минска: неустановленное лицо, отжав стеклопакет, проникло в ее дачный дом, расположенный в аг.Юрьево, откуда тайно похитило продукты питания. Установлено, что данное преступление совершил местный житель П., 1969 г.р., не работающий, ранее неоднократно судимый.

24 июля РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению гражданина Ш., жителя г. Смолевичи: неустановленное лицо с его дачного участка, расположенного в д.Черниковщина, тайно похитило запчасти б/у от автомобиля «АУДИ-100»: левую переднюю дверь белого цвета, насос гидроусилителя руля, подушку двигателя.

25 июля неустановленное лицо из траншеи, расположенной вблизи подстанции КВ 110 «Технопарк» по ул. Малахитовой в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий Камень», тайно похитило 8 метров кабеля.

26 июля в милицию обратился минчанин К.: из его дачного дома в аг. Юрьево по ул. Луговой были похищены продукты питания. Установлено, что преступление совершил местный житель П., 1969 г.р., житель д.Юрьево, не работающий, ранее неоднократно судимый.

РАСКРЫТЫ КРАЖИ

Установлено, что кражу денег из квартиры А., проживающей в аг.Юрьево на ул. Луговой (30.06.-13.07.2018г.) совершил местный житель П., 1969г.р. не работающий, ранее неоднократно судимый.

Установлено, что 19.07. кражу имущества из дома по ул.Набережной в д.Кудрищино, принадлежащего В., совершил уроженец и житель г. Минска Н., 1981 г.р., не работающий, ранее не судимый.

КРАЖА ГОСИМУЩЕСТВА

23 июля неустановленное лицо проникло в бытовку-вагончик, расположенную вблизи железнодорожной станции «Смолевичи», откуда тайно похитило бензопилу, пневмоножницы, принадлежащие ГЛХУ «Смолевичский лесхоз».

ПРОВОДИТСЯ

ПРОВЕРКА

28 июля бригадой скорой помощи в УЗ «Смолевичская ЦРБ» с ножевым ранением был доставлен смолевичанин Б., 1979 г.р., и госпитализирован в хирургическое отделение. Выбывшими на место происшествия сотрудниками милиции установлено, что около 19.00 в ходе возникшего конфликта на почве бытовых отношений между Б. и его сожительницей А., 1980 г.р., ранее не судимой, последняя нанесла кухонным ножом один удар в область нижней трети груди Б., после чего вызвала скорую медицинскую помощь.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМ

24 июля, около 17.00, гражданин Ш., управляя велосипедом, двигаясь по ул. Коптева в пос. Октябрьский, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Пежо-406» под управлением Ш., двигавшегося по той же дороге прямо, в результате чего совершил столкновение с вышеуказанной машиной (в заднюю правую дверь). При ДТП велосипедист Ш. получил телесные повреждения и госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ

27 июля, после проведенной ОГАИ проверки, РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя д. Шипяны Е., 1995 г.р., ранее судимого, который, будучи привлеченным к административной ответственности к взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года, за управление автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 15 июля этого года, то есть в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, управлял автомобилем «Форд Эскорт», находясь в состоянии алкогольного опьянения, где был задержан сотрудниками ОГАИ.

ТРАВМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

21 июля электрослесарь К., 1966 г.р., около 13.00, находясь на рабочем месте в ЗАО «Ю.» в пос. Октябрьский, при проведении производственных работ в цеху упал с раздвижной лестницы с высоты 1-го метра на бетонную поверхность, тем самым причинил себе закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением. Госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Борисовская ЦРБ-1».

ПРОГРАММА «МАК»

25 июля при обследовании ул. Социалистической в г. Смолевичи, на участке местности вблизи дома № 39 выявлен факт выращивания 5 кустов запрещенного к возделыванию мака.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 166 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 4 случая мелкого хулиганства, 15 случаев появлений граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 129 случаев нарушений ПДД, а также обнаружены 4 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечен 1 человек.

ПОЖАРЫ

За истекший период учетных пожаров в районе не зарегистрировано.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).