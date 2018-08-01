Евро подорожал на Br0,0016 до Br2,3264 (1 августа - Br2,3248 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0095 до Br3,1701 за 100 российских рублей (1 августа - Br3,1796 за 100 российских рублей).
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На торгах 2 августа доллар снова стал дороже двух белорусских рублей
02.08.2018 18:47 — Разное | Аргументы и факты
Евро подорожал на Br0,0016 до Br2,3264 (1 августа - Br2,3248 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0095 до Br3,1701 за 100 российских рублей (1 августа - Br3,1796 за 100 российских рублей).
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Доллар и евро на торгах 2 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
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