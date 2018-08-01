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Бар «Курилка» расширяется – теперь у него есть «Дворик»

02.08.2018 17:55 — Разное | KYKY  
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Вечером в субботу, 4 августа, на Свободы, 23 откроют «Дворик» – пространство со сценой, баром и фудкортом. Управлять новой площадкой будет бар «Курилка». На открытии организаторы обещают «необычное» шоу – со своим световым и визуальным представлением выступит немец Лауренц Тайнерт.

Немец со своим коллегой Филипом Раленбеком разработал visual piano – инструмент, который заполняет пространство визуальными проекциями, объектами и красками. Вживую. Это «пианино» Тайнерт и покажет на открытии площадки. 

Лауренц выступит с беларускими и польскими музыкантами. После полуночи во «Дворике» Андрей Коротченко исполнит синти-поп, а потом свои сеты включит популярный польский DJ Krzaku.

 

 
 
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Вечером в субботу, 4 августа, на Свободы, 23 откроют «Дворик» – пространство со сценой, баром и фудкортом. Управлять новой площадкой будет бар «Курилка». На открытии...
 
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