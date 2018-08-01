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«Дом на Захарьевской»: экспозиция к 95-летию Дома-музея I съезда РСДРП

02.08.2018 20:00 — Разное | ОНТ  
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Этот музей – истинный «пролетарий»: работает без обеда и выходных. «Уютненько!» – Instagram-цитаты теперь - экспонаты. 60 квадратов - не мемориальная половина (жилая до лета 41). 70 лет после воссоздания дома внутреннюю документацию (технические планы, научные паспорта) - не показывали. Даже Горбачёву.

Сергей Речкин, заведующий Домом-музеем I съезда РСДРП: «Фидель Кастро, Иосип Броз Тито, Хо Ши Мин, Леонид Брежнев – все эти люди прошли через домик. И, конечно же, оставляли свои мысли в Книгах почётных гостей. Эти Книги у нас сохранились. Последняя запись – июльская. Россиянин, который написал: «спасибо белорусам, что храните нашу память». Сегодня мы принимаем порядка 33-34 тысяч посетителей в год».

А ведь когда-то было в год до полумиллиона товарищей. Так то, эпоха развитого социализма в отдельно взятом музее – без билета, в обязательном порядке. Включая интуристов. Здесь, впрочем, и сейчас понятие «капитал» скорее по Марксу: единый квиток – три рубля 50 копеек. Ещё столько же – с экскурсоводом. Четыре зала – четыре темы вокруг стола.

Жизнь невозможно повернуть назад. Однако музей, исторически «первый» (во многом), остаётся таковым и сегодня. QR-код («быстрый отклик») – база по всей постоянной экспозиции. Система аудиогидов на четырёх языках: белорусском, русском, английском и китайском. Со временем, возможно, увидим «призраков» дома на несуществующей Захарьевской.

Адрес «вписан» во все монографии по истории дома, в котором 120 лет назад девять человек первыми отреклись от старого мира. С 1923 раз пять менялась топонимика, само здание перенесли ближе к Свислочи. Лишь табличку с названием музея, кажется, законсервировали. Одни ностальгируют, а кто-то ёрничает – Instagram-цитаты без купюр.

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Беларуси: «Мне кажется, что наш домик был, и будет ещё много лет. Потому что интерес к нему есть. Это кусочек города. Он овеян аурой какой-то. Может, философией. Это историческое событие. И благодаря этому событию, в общем-то, наша Беларусь была известна. Первый съезд РСДРП – это где? Это – Минск!».

По-прежнему самый популярный вопрос в этих стенах – «Ленина видели?». Увы, даже тень не проскальзывала. В 1898 году он находился в Шушенском. Не разобравшись с тёмным прошлым невозможно построить светлое будущее. Туда устремлена экспозиция из пережитого. Скоро – век дому-музею, которому определено быть «первым» в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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​Этот музей – истинный «пролетарий»: работает без обеда и выходных.
 
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