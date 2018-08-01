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Правительство РФ планирует упразднить комиссию по мониторингу цен и продрынков

02.08.2018 19:27 — Разное | Интерфакс  
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Правительство РФ планирует упразднить комиссию по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.

Проект соответствующего постановления подготовлен Минсельхозом и размещен на сайте regulation.gov.ru.

В пояснительной записке сообщается, что комиссию предлагается упразднить "в целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в указанной сфере деятельности". Документ разработан в соответствии с поручением вице-премьера Алексея Гордеева.

Комиссия была создана постановлением правительства от 29 октября 2010 года и координировала действия федеральных и региональных органов исполнительной власти по вопросам мониторинга и стабилизации цен на продовольственных рынках, обеспечения доступности продовольственных товаров для населения.

Заседания комиссии проводились по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. В 2017 году комиссия не заседала. Последний раз она собиралась 23 января 2018 года. Основная суть последнего заседания сводилась к дальнейшему осуществлению мониторинга на продовольственных рынках, говорится в пояснительной записке.

В 2010 году, когда была создана комиссия, Россия из-за аномальной засухи собрала всего 60,96 млн тонн зерна. Из-за жары погибло много кормовых угодий для животных. Это отразилось на ситуации на продовольственном рынке, для нормализации которой требовалась оперативная координация действий всех органов власти.

 
 
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Правительство РФ планирует упразднить комиссию по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. Проект...
 
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