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В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

02.08.2018 19:17 — Разное | Интерфакс  
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Городской голова Киева Виталий Кличко в четверг, 2 августа, открыл памятник богатырю Илье Муромцу и первую очередь обновленного парка "Муромец" на Трухановом острове.

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, все работы по созданию памятника и благоустройства первой очереди парка осуществлены за средства меценатов.

"Хочу отметить, что городу создание скульптуры и обустройство первой очереди этого красивого парка ничего не стоило! Мы не тратили бюджетные средства. Это меценатский проект", - сказал В.Кличко.

Художник-скульптор Владимир Журавель, создавший памятник, во время торжественного открытия скульптуры отметил: "Это мечта моего детства - стоять рядом с богатырями современности. А уж о том, чтобы вылепить легендарного богатыря... О таком я даже не мечтал. Это очень большая ответственность".

Позировал для образа богатыря обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

Памятник Илье Муромцу 11 м в высоту вместе с холмом и гранитным постаментом.

"Это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D-принтера. Такого для скульптуры большого размера в Украине и, может быть, в мире еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Владимиру Журавлю пришлось изобрести такую уникальную технологию", - рассказал В.Кличко.

Кроме того, в четверг была открыта первая очередь обновленного парка "Муромец", его продолжат обустраивать. По замыслу авторов проекта, парк, имея историческую тематику, будет современным. С системой информации и навигации, тактильными табличками, дорожки вымостят тактильной плиткой, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно. Также на территории парка установят пандусы, обустроят новые велодорожки.

Ранее В.Кличко объяснял, почему возникла идея установить в Киеве памятник богатырю: "Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история, которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова: там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира".

 
 
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Городской голова Киева Виталий Кличко в четверг, 2 августа, открыл памятник богатырю Илье Муромцу и первую очередь обновленного парка "Муромец" на Трухановом...
 
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