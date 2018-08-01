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Таиланд может не досчитаться более полумиллиона китайских туристов

02.08.2018 19:11 — Разное | Интерфакс  
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Министерство туризма и спорта Таиланда пересмотрело свои прогнозы по турпотоку из Китая, число туристов снизится более чем на полмиллиона из-за трагедии с судном "Феникс", сообщает издание South China Morning Post.

"Министерство туризма и спорта Таиланда пересмотрело свои прогнозы по турпотоку из Китая с июля по декабрь. По мнению чиновников, королевство посетят почти на 670 тыс. меньше гостей после трагедии с судном "Феникс". Таким образом, турпоток составит примерно 5,1 млн китайцев. Эта потеря станет серьезным ударом для туристского сектора Таиланда", - пишет портал.

По мнению властей, в августе число прибытий из Китая сократится на 60%, однако ситуация до конца года стабилизируется. По прогнозам, до конца декабря Таиланд посетят примерно 11 млн туристов из КНР.

"Поскольку наряду с крушением судна "Феникс", где погибли люди, происходила спасательная операция по освобождению детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры, которая вызвала широкий общественный резонанс, то позитивный исход этой истории сможет оказывать большее влияние на туристов, которые решат посетить королевство", - пишет издание.

Согласно официальной статистике, на туристов из Китая в 2017 году приходилась четверть всего иностранного турпотока, который составил 35 млн иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что китайские туроператоры теряют порядка 10-15% заказов, потому что туристы отменяют свои поездки в Таиланд после трагедии.

Судно "Феникс" со 105 пассажирами на борту 5 июля отправилось в рейс и попало в сильный шторм, несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях. Его накрыло волной, и оно утонуло. На борту были преимущественно туристы из Китая, 47 человек погибли.

 
 
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Министерство туризма и спорта Таиланда пересмотрело свои прогнозы по турпотоку из Китая, число туристов снизится более чем на полмиллиона из-за трагедии с судном...
 
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