Нижегородским чиновникам разрешили принимать подарки в 13 раз дороже, чем прежде

Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в устав города, изменив стоимость подарка, который может принять муниципальный служащий при исполнении должностных обязанностей, с трех до 40 тыс. рублей.

Соответствующее распоряжение, подписанное главой города Владимиром Пановым, опубликовано на сайте мэрии.

"Внести в пункт 15 Положения о порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных обязанностей, сдачи и оценки подарка, выкупа и зачисления средств, вырученных от его реализации, изменение, заменив слова "три тысячи рублей" словами "сорок тысяч рублей", - говорится в распоряжении.

Ранее со ссылкой на Минтруд России сообщалось, что чиновникам запрещено получать и дарить подарки. Исключение могут составлять презенты, "полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и иными официальными мероприятиями в случае, если их стоимость составляет менее 3 тыс. рублей".

Не отвечающие перечисленным требованиям подношения признаются собственностью РФ, госслужащие для личного пользования должны их выкупать.

При этом чиновник обязан "уведомлять обо всех случаях получения подарков в связи с его должностным положением или исполнением им должностных обязанностей".