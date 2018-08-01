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В Генпрокуратуре говорят, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом - СМИ

02.08.2018 18:40 — Разное | Интерфакс  
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Следствие по делу об убийстве журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта, сообщает в четверг "Украинская правда" со ссылкой на предоставленные ей Генпрокуратурой пояснения.

"Субъективная сторона состава преступления по ст.258 УК (теракт - ИФ) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", - говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве утверждают, что "на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено".

Также правоохранители отмечают, что экспертиза установила мощность взрывного устройства - от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте, что является незначительным для поражения многих целей. "Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", - говорится в пояснениях.

В Генпрокуратуре говорят, что их сотрудники по надзору над Службой безопасности Украины изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракта. Также сообщается, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации "усилия исключительно на этом производстве".

Как сообщалось, в 7:45 20 июля 2016 года на пересечении улиц Б.Хмельницкого и И.Франка в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте ЧП вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Спустя год директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве П.Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров.

9 октября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства П.Шеремета будет продвигаться более активно после получения "зацепки" для следствия.

Во вторую годовщину убийства журналиста, 20 июля 2018 года, в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в рамках досудебного расследования отрабатываются 4 основные версии относительно мотивов совершения этого преступления: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал А.Притуле).

В этот же день первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству П.Шеремета, но его еще нужно идентифицировать. "Сегодня могу сказать, что установлено лицо, то есть не личность установлена, а человек, которого можно идентифицировать", - сказал он на брифинге в Одессе.

 
 
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Следствие по делу об убийстве журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического...
 
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