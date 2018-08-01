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Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

02.08.2018 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За медицинским обслуживанием надо ехать в город, хотя под боком здание больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Жители агрогородка Озёры Гродненского района обратились в редакцию канала СТВ с наболевшим вопросом: почему их больница по факту стала амбулаторией, осталось лишь пять коек дневного стационара, остальные сестринского ухода. К тому же критически больной рискует и не дождаться скорой помощи, пока та доедет из Гродно. В диагнозе проблемы разбиралась Галина Буро.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Лидия Шарапаева, житель агрогородка Озёры:
Я по два раза на год ложилась в больницу, весной и осенью, а сейчас я не могу.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Галина Граевская, житель агрогородка Озёры:
Если вечером вызывать, скорая с Гродно приезжает сюда.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Здесь можно спросить у каждого, все, как один, ответят – больница в агрогородке нужна. Такая, как раньше: с хирургией, родильным отделением и машинами скорой помощи.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Лариса Косицкая одна из активистов. Из местных, когда-то и сама родилась в Озёрской больнице. Сейчас, говорит, уже и здоровье подводит. А значит, надо становиться на очередь в Гродно, ведь в их больнице осталось лишь пять коек, и те дневного стационара.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Лариса Косицкая, житель агрогородка Озёры:
Я один раз была свидетельницей, как одна бабушка добиралась до амбулатории, чтобы ей сделали капельницу. Бабушка с двумя палочками со Стриевки приехала на маршрутке и потом от автобусной остановки медленно продвигалась к медицинскому учреждению, может быть 10 раз останавливаясь.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Почему закрыли больницу, люди до сих пор не понимают. Она обслуживала 17 населённых пунктов, а это больше 3 тысяч человек. Сам агрогородок Озёры – центр местного СПК, здесь строится жильё, немало молодёжи.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Галина Буро, СТВ:
Больница в Озёрах была ещё с царских времён. В начале 2000-ых она переехала в новое, построенное с нуля, здание. А два года назад практически перестала существовать – теперь здесь амбулатория с социальными койками.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

И эти койки сестринского ухода востребованы. Что-то вроде платного хосписа для тяжело больных пожилых людей. Остальным предлагают услуги гродненских больниц. Но деревенские люди далеко от дома ехать не хотят. Медики же говорят о другой стороне медали.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Ирина Беляева, заведующий Озёрской больницей сестринского ухода:
В связи с тем, что в течение определённого количества лет наши показатели не выполнялись, то есть всё время уменьшалось количество пациентов. И даже с учётом того, что происходило сокращение этих коек, всё равно выполнение плановых показателей не выполнялось.

В итоге круглосуточные койки сократили полностью. Но жители продолжают бороться. Надеются, местная власть их услышит.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Наталья Антонович, и.о. начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
Будет изучена ситуация с населением. И если такой вид помощи, как дневные стационары их не устраивает. Может быть на самом деле, жителям далёких деревень им тяжело добираться, мы можем предусмотреть возможность открытия ещё пяти терапевтических коек там.

Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ

Когда-то Озёры были солидной деревней с развитой социальной сферой. Здесь было всё для жизни, а собственная байдарочная школа гремела чемпионами на всю страну. Была ещё больница. Теперь и та почти закрыта. Деревня будущего, по-прежнему, где-то в будущем.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. За медицинским обслуживанием надо ехать в город, хотя под боком здание больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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