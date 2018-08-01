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Почему закрыли больницу в Озёрах и сделали из неё амбулаторию? Расследование СТВ
Новости Беларуси. За медицинским обслуживанием надо ехать в город, хотя под боком здание больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители агрогородка Озёры Гродненского района обратились в редакцию канала СТВ с наболевшим вопросом: почему их больница по факту стала амбулаторией, осталось лишь пять коек дневного стационара, остальные сестринского ухода. К тому же критически больной рискует и не дождаться скорой помощи, пока та доедет из Гродно. В диагнозе проблемы разбиралась Галина Буро.
Лидия Шарапаева, житель агрогородка Озёры:
Галина Граевская, житель агрогородка Озёры:
Здесь можно спросить у каждого, все, как один, ответят – больница в агрогородке нужна. Такая, как раньше: с хирургией, родильным отделением и машинами скорой помощи.
Лариса Косицкая одна из активистов. Из местных, когда-то и сама родилась в Озёрской больнице. Сейчас, говорит, уже и здоровье подводит. А значит, надо становиться на очередь в Гродно, ведь в их больнице осталось лишь пять коек, и те дневного стационара.
Лариса Косицкая, житель агрогородка Озёры:
Почему закрыли больницу, люди до сих пор не понимают. Она обслуживала 17 населённых пунктов, а это больше 3 тысяч человек. Сам агрогородок Озёры – центр местного СПК, здесь строится жильё, немало молодёжи.
Галина Буро, СТВ:
И эти койки сестринского ухода востребованы. Что-то вроде платного хосписа для тяжело больных пожилых людей. Остальным предлагают услуги гродненских больниц. Но деревенские люди далеко от дома ехать не хотят. Медики же говорят о другой стороне медали.
Ирина Беляева, заведующий Озёрской больницей сестринского ухода:
В итоге круглосуточные койки сократили полностью. Но жители продолжают бороться. Надеются, местная власть их услышит.
Наталья Антонович, и.о. начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
Когда-то Озёры были солидной деревней с развитой социальной сферой. Здесь было всё для жизни, а собственная байдарочная школа гремела чемпионами на всю страну. Была ещё больница. Теперь и та почти закрыта. Деревня будущего, по-прежнему, где-то в будущем.
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Новости Беларуси. За медицинским обслуживанием надо ехать в город, хотя под боком здание больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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