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«Если бы мы людей кормили плохо, то не было бы такого каравая». В числе лучших участников жатвы в СПК «Свислочь» – повар
Новости Беларуси. А вот некоторые хозяйства Гродненского района уже завершают уборку зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одними из первых последние гектары хлебной нивы дожали в СПК «Свислочь». Лучших участников жатвы наградила Федерация профсоюзов. Церемонию организовали прямо в поле c музыкальными номерами и национальными костюмами.
Помимо традиционного каравая и денежных подарков, работникам вручили путёвки в один из лучших профсоюзных санаториев. На этот раз в числе героев уборочной – комбайнеры, водитель, агроном и даже повар. Ведь организации горячего питания во время жатвы уделяется особое внимание.
Светлана Хмелевская, главный повар СПК «Свислочь»:
Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Немалый вклад в вес национального каравая внесли и школьники, которые вместо отдыха на каникулах решили поработать на зернотоках. Таких только в СПК «Свислочь» 8 человек, в основном, дети аграриев. Им всем подарили рюкзаки со школьными принадлежностями.
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«Если бы мы людей кормили плохо, то не было бы такого каравая». В числе лучших участников жатвы в СПК «Свислочь» – повар
Новости Беларуси. А вот некоторые хозяйства Гродненского района уже завершают уборку зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых...
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