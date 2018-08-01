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Небо помнит всех. Как отмечают 88-летие ВДВ в Беларуси
Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. День десантников и сил спецопераций отмечают 2 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее масштабно праздник развернулся в Марьиной горке. Там прошли показательные выступления бойцов 5-ой отдельной бригады. Рукопашная схватка, прыжки с парашютом и боевые эпизоды в лучших традициях жанра экшен.
Их узнают по одежке, а выбитая когда-то аббревиатура остается навсегда. Пусть со временем блекнут краски, и уже другие покоряют небо, цвет берета – все тот же голубой. Ведь недаром говорят, бывших десантников не бывает.
10-го февраля далекого 84-го Сергей и Григорий попали в Кабул. Под афганским небом провели 21 месяц. Всю службу прошли вместе. Уволились с разницей в несколько дней.
Сергей Курейчик:
Позже в их дивизию попал и Александр. «Молодой». Все трое живут в разных городах, но дружат до сих пор. Об Афгане, наградах и боевых ранениях – на камеру говорят не охотно... Больше о людях. О тех, кого нет. И о тех, кого нельзя потерять.
Пятая отдельная бригада – одно из самых элитных соединений Вооруженных Сил Беларуси. Показательное выступление бойцы дают в городском парке. В образе Рембо – солдаты-срочники. Многие еще не отслужили и года. Уже после рукопашки они снимут маски, но бравады здесь не приняты.
Вадим Слексаренко:
Павел Калинкевич:
Вадим Денисенко, командующий войсками сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Людей в тельняшках и голубых беретах 2 августа можно встретить буквально повсюду. Только в Марьиной Горке счет идет на сотни. Повидаться с боевыми товарищами едут со всей страны.
Александр Чмырёв:
Одни сегодня вспоминают молодость, другие напротив – заглядывают в будущее. У каждого поколения – миссия особая. Но чувство братства не подвластно даже времени.
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Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. День десантников и сил спецопераций отмечают 2 августа в Беларуси, сообщили в программе...
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