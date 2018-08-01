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В WhatsApp обнаружили новую «смертельную» игру для детей

02.08.2018 20:12 — Разное | Партизан  
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Мексиканские власти предупредили родителей об опасности новой игры для подростков. Об этом сообщает The Mirror.


Интерактивная игра под названием Momo распространяется через WhatsApp. Сначала анонимный куратор присылает участнику жуткие фотографии с элементами насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. Если подросток отказывается, ему начинают приходить угрозы.

«Риск этой проблемы среди молодежи и несовершеннолетних состоит в том, что преступники могут использовать игру для кражи личной информации, подстрекательства к самоубийству или насилию, издевательства, вымогательства и возникновения физических и психологических расстройств, таких как беспокойство, депрессия и бессонница», — отметили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью мексиканского штата Табаско.

Журналисты сравнили Momo с игрой «Синий кит», которая получила распространение в России и мотивировала подростков совершать самоубийства. По данным российских следователей, участие в игре подтолкнуло к самоубийству как минимум 15 подростков.

Аргентинские полицейские считают, что Momo стала причиной смерти 12-летней местной девочки, которая покончила с собой на заднем дворе своего дома 29 июня. Подросток записывала себя на видео за несколько минут до суицида, поэтому стражи правопорядка подозревают, что кто-то вынудил ее совершить суицид, сообщает The Buenos Aires Times.

Сотрудники полиции взломали телефон девочки, чтобы найти информацию о ее переписке в мессенджерах. Они уже ищут 18-летнего юношу, с которым самоубийца общалась в соцсетях незадолго до смерти, пишет lenta.ru

 
 
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Мексиканские власти предупредили родителей об опасности новой игры для подростков. Об этом сообщает The Mirror.
 
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