​Создатель «Шерлока» снимет фильм по книге «Жена путешественника во времени»

Стивен Моффат – создатель сериала «Шерлок» в ближайшее время собирается экранизировать бестселлер Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени».

Книга рассказывает о библиотекаре, который из-за редкого генетического заболевания становится невольным путешественником во времени. Его жена, художница, живёт обычной жизнью, пытаясь смириться с неожиданными исчезновениями мужа.

В 2006 году Моффата роман вдохновил на создание серии «Доктора Кто» «Девушка в камине» (2 сезон, 4 серия).