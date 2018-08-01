|
Создатель «Шерлока» снимет фильм по книге «Жена путешественника во времени»
Стивен Моффат – создатель сериала «Шерлок» в ближайшее время собирается экранизировать бестселлер Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени».
Книга рассказывает о библиотекаре, который из-за редкого генетического заболевания становится невольным путешественником во времени. Его жена, художница, живёт обычной жизнью, пытаясь смириться с неожиданными исчезновениями мужа.
В 2006 году Моффата роман вдохновил на создание серии «Доктора Кто» «Девушка в камине» (2 сезон, 4 серия).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стивен Моффат – создатель сериала «Шерлок» в ближайшее время собирается экранизировать бестселлер Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)