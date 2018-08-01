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Как в Беларуси отметили День ВДВ?

02.08.2018 20:30 — Разное | ОНТ  
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Самые масштабные события прошли в Витебске, Марьиной Горке, Бресте, а так же в столице нашей страны. 

Место встречи – Остров Мужества и Скорби. Второе августа десантники начинают традиционно – с почитания памяти тех, кто погиб в Афганистане. Для тех, кто прошёл горячие точки «День ВДВ» праздник не шумный и с брызгами фонтанов – он, скорее, уважительно-тихий. Возможность встретиться, вспомнить тяготы и лишения армейской службы. 

Встречи тех, для кого берет и тельняшка не просто атрибуты прошли по всей стране. 38 десантно-штурмовая базируется в Бресте. Это одна из трёх бригад, которая входит в силы спецопераций – в элиту десанта. Сегодня здесь наградили лучших бойцов. И тут же на плацу они показали, на что способны.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь: «То, что сегодня вам показывали – это настоящие защитники, те которые сегодня защищают. Вы видели, сколько сегодня здесь было молодых? Ради кого мы это делаем. Ну и ветераны – те, на ком мы растим сегодняшнее поколение».

В Витебске второй день августа встретили залпами орудий бронетехники. В 103 воздушно-десантной бригаде сегодня день открытых дверей. 

Александр Халатрян, житель г. Витебска:«Мы с товарищем проходили службу в Афганистане. Действительно десантные войска, как говорят. Невыполнимых задач нет. Самые ответственные задачи поручались нам, естественно, когда ты смотришь в глаза опасности, это сплачивает и эта дружба продолжается после службы в армии».
Максим Журавлёв, житель г. Витебска: «Больше привито правильности мужского характера. Мужской характер – честь, долг, отвага, мужество… Больше таких моментов».

Прославленное воинское подразделение в этом году приготовило для гостей большую праздничную программу: рукопашный бой, развёртывание боевых расчётов, диверсионная операция, освобождение заложников… Традиционное купание – ну как без него. Только не в фонтане, а специальном бассейне. Он стал частью полосы препятствий. В первых рядах родители, которые увидели, как служат их сыновья. Но лишь часы пробили полдень – и вот они, на улицах города: романтики с цветами, для самых красивых.

К традиции купаться в фонтане можно относиться по-разному. Второго августа – день тех, кому, пожалуй, это можно делать. Ведь изнуряющие тренировки, многочасовые марш-броски – всё для того, чтобы порох держать сухим. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Самые масштабные события прошли в Витебске, Марьиной Горке, Бресте, а так же в столице нашей страны.
 
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