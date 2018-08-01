ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодёжь помогает убирать урожай. Какова цена выращенному хлебу?

02.08.2018 20:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Для многих участие в уборочной кампании стало первой практикой в трудовой биографии.

Сергей – недавний выпускник аграрного техникума, Илья – студент третьего курса. Их экипаж сформирован всего пару недель назад, но уже успел о себе заявить – до первой тысячи им буквально два дня. Матёрых механизаторов, конечно, уже не догнать, но интерес к профессии, говорят, снова и снова вдохновляет на новые рекорды. 

Сергей Зубарев, механизатор предприятия «Тереховка-Агро»: «Опытные работают так – по-своему, по-старому, а мы работаем по-новому, привыкли работать веселее, надёжно, уверенно. Быстренько остановимся, сделаем, починим и поехали дальше».

Управлять многотонной машиной – это не предел. Под силу 18-летнему стажёру и мелкий ремонт популярного «КЗС-12». Подшипники, натяжные механизмы…

А ещё пшеница, рожь, овёс – разбирается студент теперь не только в центнерах и тоннах. Для дебюта в поле – вполне неплохо.

Илья Зюзьков, помощник механизатора предприятия «Тереховка-Агро»: «Теория – это одно, а практика – это другое, раньше я вообще, считай, только на картинках видел. А сейчас я управляю этой техникой, ощущения непередаваемые».

Руслан Сокол, директор предприятия «Тереховка-Агро»: «Которые проявляют себя с лучшей стороны, мы предлагаем им остаться, в нашем хозяйстве работать, они остаются. Потому что сельское хозяйство нуждается в молодых кадрах».

Для тех, кому за руль ещё рано, находят другую работу.Принять зерно, просушить до полной готовности – с этим вполне справятся и школьники. На зернотоках Гомельщины работают более сорока молодёжных сельхозотрядов, аграриям помогают почти пятьсот учащихся.

Екатерина Залужная, учащаяся Крупецкой средней школы Добрушского района: «Лучше прийти поработать, чем лежать просто на диване, по крайней мере, тут я могу заработать какие-то деньги, чтобы купить к новому учебному году себе либо одежду, либо книги, ну, помочь родителям даже».

В Гомельской области уборочная кампания уже приближается к экватору. Убрано 40% площадей, на свой последний гектар комбайны выйдут ориентировочно через две недели. Техники и горючего хватает, но из-за проливных дождей и небывалой засухи делать прогнозы аграрии теперь не берутся. Тем более низкая урожайность – это не повод работать хуже.

Руслан Глушко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома: «Каждый гектар, каждый центнер зерна дорог для нашей области, поэтому максимально всё имеющееся мы соберём, ни одного кусочка не оставим в поле, поэтому сто процентов эта работа будет выполнена в самые ближайшие сроки, мы на это нацелены».

То, о чём накануне говорил Президент. Убрать всё до зёрнышка, приложив максимум усилий. И это касается каждого отдельного района. В то время как в мире и Европе ожидается дефицит зерна, важно создать собственный запас прочности. 

Сегодня белорусские аграрии преодолеют планку в три миллиона тонн зерна. Итоговый каравай, по расчётам, будет легче прошлогоднего, но в стране есть запасы. Да и к тому же, не подвели кормовые растения. Себя обеспечим, и потом можно будет подумать об экспорте. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для многих участие в уборочной кампании стало первой практикой в трудовой биографии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в Беларуси отметили День ВДВ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика