Молодёжь помогает убирать урожай. Какова цена выращенному хлебу?

Для многих участие в уборочной кампании стало первой практикой в трудовой биографии.

Сергей – недавний выпускник аграрного техникума, Илья – студент третьего курса. Их экипаж сформирован всего пару недель назад, но уже успел о себе заявить – до первой тысячи им буквально два дня. Матёрых механизаторов, конечно, уже не догнать, но интерес к профессии, говорят, снова и снова вдохновляет на новые рекорды.

Сергей Зубарев, механизатор предприятия «Тереховка-Агро»: «Опытные работают так – по-своему, по-старому, а мы работаем по-новому, привыкли работать веселее, надёжно, уверенно. Быстренько остановимся, сделаем, починим и поехали дальше».

Управлять многотонной машиной – это не предел. Под силу 18-летнему стажёру и мелкий ремонт популярного «КЗС-12». Подшипники, натяжные механизмы…

А ещё пшеница, рожь, овёс – разбирается студент теперь не только в центнерах и тоннах. Для дебюта в поле – вполне неплохо.

Илья Зюзьков, помощник механизатора предприятия «Тереховка-Агро»: «Теория – это одно, а практика – это другое, раньше я вообще, считай, только на картинках видел. А сейчас я управляю этой техникой, ощущения непередаваемые». Руслан Сокол, директор предприятия «Тереховка-Агро»: «Которые проявляют себя с лучшей стороны, мы предлагаем им остаться, в нашем хозяйстве работать, они остаются. Потому что сельское хозяйство нуждается в молодых кадрах».

Для тех, кому за руль ещё рано, находят другую работу.Принять зерно, просушить до полной готовности – с этим вполне справятся и школьники. На зернотоках Гомельщины работают более сорока молодёжных сельхозотрядов, аграриям помогают почти пятьсот учащихся.

Екатерина Залужная, учащаяся Крупецкой средней школы Добрушского района: «Лучше прийти поработать, чем лежать просто на диване, по крайней мере, тут я могу заработать какие-то деньги, чтобы купить к новому учебному году себе либо одежду, либо книги, ну, помочь родителям даже».

В Гомельской области уборочная кампания уже приближается к экватору. Убрано 40% площадей, на свой последний гектар комбайны выйдут ориентировочно через две недели. Техники и горючего хватает, но из-за проливных дождей и небывалой засухи делать прогнозы аграрии теперь не берутся. Тем более низкая урожайность – это не повод работать хуже.

Руслан Глушко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома: «Каждый гектар, каждый центнер зерна дорог для нашей области, поэтому максимально всё имеющееся мы соберём, ни одного кусочка не оставим в поле, поэтому сто процентов эта работа будет выполнена в самые ближайшие сроки, мы на это нацелены».



То, о чём накануне говорил Президент. Убрать всё до зёрнышка, приложив максимум усилий. И это касается каждого отдельного района. В то время как в мире и Европе ожидается дефицит зерна, важно создать собственный запас прочности.

Сегодня белорусские аграрии преодолеют планку в три миллиона тонн зерна. Итоговый каравай, по расчётам, будет легче прошлогоднего, но в стране есть запасы. Да и к тому же, не подвели кормовые растения. Себя обеспечим, и потом можно будет подумать об экспорте.