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Видеофакт. В небо Минска запустили 40-метровый дирижабль
2 августа с площадки около станции метро «Михалово» взлетел дирижабль. Необычное мероприятие было организовано провайдером хостинга и облачных решений Hoster.by.
Дирижабль наполнили горячим воздухом примерно в 18.30, полет продлился несколько часов на высоте порядка 500 метров, пишет 42.tut.by
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2 августа с площадки около станции метро «Михалово» взлетел дирижабль. Необычное мероприятие было организовано провайдером хостинга и облачных решений Hoster.by.
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