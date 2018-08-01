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В Белом доме сообщили, что 1 августа Трампу пришло новое письмо от Ким Чен Ына

02.08.2018 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в четверг, что президент США Дональд Трамп 1 августа получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Нынешняя переписка между двумя лидерами преследует своей целью развивать (результаты - ИФ) их встречи в Сингапуре и способствовать выполнению обязательств, отмеченных в совместном заявлении США-КНДР", - говорится в заявлении С.Сандерс.

Ранее в четверг Д.Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что сдержал слово в вопросе отправки в США останков погибших в годы Корейской войны 1950-1953 гг. американских солдат, и заявил, что ждет возможности в скором времени вновь встретиться с главой КНДР.

"Спасибо также за ваше письмо. Я с нетерпением жду нашей новой встречи в ближайшее время!" - добавил президент.

Вопрос о репатриации останков американских военных поднимался на встрече Д.Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре. Стороны обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже найденные останки.

 
 
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Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в четверг, что президент США Дональд Трамп 1 августа получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. "Нынешняя...
 
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