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Все научные журналы России могут перевести на английский

02.08.2018 20:02 — Разное | Интерфакс  
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Все научные журналы в России должны получить английский перевод и бесплатно распространяться по всему миру для повышения статуса российской науки - такую меру обсуждали участники совещания у премьера Дмитрия Медведева с ректорами ведущих университетов РФ.

"Российская наука должна быть гораздо более видимой в мире, и мы должны вложить средства в продвижение наших научных журналов. Это значит - электронная версия, полный перевод на английский, и, как подчеркнул Дмитрий Анатольевич (Медведев), бесплатное распространение по всем библиотекам мира", - сказал участник совещания, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса" о совещании.

Совещание состоялось 4 июля, однако о том, какие вопросы на нем обсуждались и какие решения могли быть приняты, известно немного. Так, вице-премьер Татьяна Голикова в июле на заседании Российского союза ректоров сообщила о двух поручениях премьера - об аспирантуре и о совершенствовании системы государственной аккредитации вузов в РФ.

По словам Я.Кузьминова, вопрос о переводе и дополнительной поддержке научных журналов был поднят на совещании отдельно, и нашел понимание у председателя правительства.

"Мы, в общем, не слабее имеем ученых, чем другие страны. Но они публикуют (результаты исследований - ИФ) сразу на английском - и это весь мир читает, а мы на 80% публикуемся на русском языке. Сфера применения русского языка ограничена странами бывшего СССР. Это серьезная проблема - позиционирование в мире. Ничего обидного нет в том, чтобы переводить наши журналы на английский язык, потому что английский - это не язык какой-то определенной страны, это международный язык сейчас", - сказал ректор ВШЭ.

Между тем, на переводе журналов настаивают не только ведущие вузы, но и Российская академия наук. Президент РАН Александр Сергеев в конце мая на встрече с журналистами отметил, что эта мера необходима.

"Уважаемые коллеги, давайте посмотрим на другие страны. Франция, Германия, Япония - Франция, может быть, дольше всех сопротивлялась - они все перешли на английский язык. Я не призываю, чтобы мы забыли русский научный язык - его нужно поддерживать, но абсолютно все наши журналы должны быть переводными. Абсолютно все. Не может быть, чтобы что-то было опубликовано только на русском. Нельзя этого делать", - отмечал А.Сергеев.

По словам академика, главная проблема в том, что российские ученые привыкли писать статьи на русском, а перевод воспринимают как дополнительную работу. Между тем в результате многие работы отечественных специалистов оказываются неизвестными и невостребованными для остального мира.

 
 
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Все научные журналы в России должны получить английский перевод и бесплатно распространяться по всему миру для повышения статуса российской науки - такую меру...
 
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