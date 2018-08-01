Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы Судейского комитета UEFA

Своё решение 58-летний специалист объяснил причинами «личного характера».

Коллина возглавлял комитет на протяжении восьми лет. Тем не менее, без работы после ухода из УЕФА специалист не останется – он является главой судейского комитета Международной федерации футбола и консультантом Итальянской ассоциации арбитров.

Преемником Коллины в УЕФА станет другой итальянский судья Роберто Розетти, работавший на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, а также судивший финальную встречу Евро-2008.

Пьерлуиджи Коллина является одним из самых авторитетных судей в истории футбола. На его счету – шесть наград лучшему арбитру планеты.