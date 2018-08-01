"Шахтер" играет ответный матч квалификации Лиги Европы против польского "Леха". Онлайн

Солигорский «Шахтер», набравший завидный ход в чемпионате страны, притормозил в первой встрече 2-го раунда Лиги Европы, не удержав дома победу над польским «Лехом» (1:1).



Фото: Пресс-служба ФК «Шахтер» Солигорск

Поначалу сообщалось, что ответная встреча в Познани пройдет при пустых трибунах — в наказание за буйства болельщиков в заключительном матче минувшего чемпионата Польши с «Легией».

Но федерация смягчила решение и решила на еврокубки 8-матчевую санкцию не распространять. Так что горнякам предстоит на себе прочувствовать горячую атмосферу местного стадиона.

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев утверждает, что он лишь поддерживает такое решение и даже огорчился бы, если б пришлось играть при пустых трибунах. Теперь главное, чтобы эта уверенность передалась и его команде.

Ответный матч «Лех» — «Шахтер» на городском стадионе в Познани начнется в 21.45. Встречу рассудит рефери Кристиан Дингерт из Германии.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.