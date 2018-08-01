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ЗАГС Центрального района запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки

02.08.2018 21:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Свадьба по правилам: молодожёны столицы удивились памятке ЗАГС Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЗАГС Центрального района запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки

Инструкция запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки. Есть и требования к внешнему виду фотографов и операторов: сланцы и шорты просят оставить дома, а в ЗАГС прийти в костюме. Кстати, такая инструкция существует здесь уже пять лет. В других ЗАГС города памяток нет. Но рекомендации примерно такие же.

ЗАГС Центрального района запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки

Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС администрации Октябрьского района:
Очень часто гости хотят осыпать своих молодоженов лепестками, хлопушками, зерном. Подготовить крыльцо, чтобы следующая пара достойно вошла в отдел ЗАГС, у нас нет такой возможности. Небольшое пожелание для наших фото- и видеооператоров, чтобы внешний вид их тоже соответствовал празднику, который они помогают создать молодоженам.

ЗАГС Центрального района запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки

Такие правила центрального ЗАГСа связаны и с его расположением – историческая часть города требует особого внимания. И чистоты.

 
 
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Новости Беларуси. Свадьба по правилам: молодожёны столицы удивились памятке ЗАГС Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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