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ЗАГС Центрального района запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки
Новости Беларуси. Свадьба по правилам: молодожёны столицы удивились памятке ЗАГС Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Инструкция запрещает разбрасывать лепестки роз, монеты и хлопушки. Есть и требования к внешнему виду фотографов и операторов: сланцы и шорты просят оставить дома, а в ЗАГС прийти в костюме. Кстати, такая инструкция существует здесь уже пять лет. В других ЗАГС города памяток нет. Но рекомендации примерно такие же.
Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС администрации Октябрьского района:
Такие правила центрального ЗАГСа связаны и с его расположением – историческая часть города требует особого внимания. И чистоты.
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Новости Беларуси. Свадьба по правилам: молодожёны столицы удивились памятке ЗАГС Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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