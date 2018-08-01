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Минское "Динамо" сыграет с "Зенитом" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

02.08.2018 21:51 — Разное | Интерфакс  
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 Минский футбольный клуб "Динамо" стал соперником петербургского "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Во втором раунде белорусский клуб по сумме двух встреч обыграл словацкую команду "ДАК 1904". Ответная встреча, прошедшая на поле минчан в четверг, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом матче, состоявшемся неделей ранее, успех также сопутствовал "Динамо" - 3:1.

Таким образом, "Динамо", согласно жеребьевке, в третьем раунде сыграет с "Зенитом". Первый матч пройдет 9 августа в Минске, ответный - 16 августа в Петербурге. Победитель выйдет в раунд плей-офф, где поборется за путевку в групповую стадию; проигравшая команда покинет еврокубки.

Минское "Динамо" является серебряным призером чемпионата Беларуси-2017, "Зенит" финишировал на пятом месте чемпионата России-2017/18.

 
Теги: Минск
 
 
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 Минский футбольный клуб "Динамо" стал соперником петербургского "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Во втором раунде белорусский клуб по...
 
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