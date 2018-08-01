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Группа независимых военных журналистов намерена провести расследование гибели коллег в ЦАР и рассчитывает на поддержку власти

02.08.2018 21:48 — Разное | Интерфакс  
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Группа независимых военных журналистов проведет собственное расследование убийства коллег в Центральноафриканской республике, сообщил журналист, общественный деятель Максим Шевченко.

"Мы будем проводить собственное расследование. И я хотел бы обратиться к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы", - сказал М.Шевченко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что готов помочь в организации деятельности группы независимых военных журналистов, "профессионалов, с боевым опытом, в том числе служивших в Вооруженных силах, которые были друзьями Орхана или просто уважали его, или просто которых интересует истина".

По его словам, в группу войдут российские журналисты, они посетят не только ЦАР, но и другие места, которые могут быть связаны с расследованием.

"Потому что я совершенно уверен, что убийство не зафиксировано только в этой точке, где пули попали в тела ребят. Есть масса вопросов. Есть несколько версий, которые, безусловно, надо обсуждать", - сказал М.Шевченко.

На этой неделе стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СКР в связи с этим возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

 
 
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Группа независимых военных журналистов проведет собственное расследование убийства коллег в Центральноафриканской республике, сообщил журналист, общественный...
 
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