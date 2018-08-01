Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентно Перес заявил, что готов расстаться с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем за три четверти миллиарда евро.

"Единственная возможность приобрести Модрича - заплатить за него 750 миллионов евро", - сказал Ф.Перес, слова которого приводит Marca.

Ранее СМИ сообщали, что купить Л.Модрича хочет итальянский "Интер".

Л.Модрич перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году. С тех пор в составе мадридского клуба он четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по три - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, два раза - Суперкубок Испании, по разу - чемпионат Испании и Кубок Испании.

На чемпионате мира-2018 в России он был капитаном сборной Хорватии, в ее составе провел два гола (один - с пенальти) и сделал одну голевую передачу. Хорватия дошла до финала ЧМ, где уступила Франции (2:4), а Л.Модрич был признан лучшим игроком турнира.

Ранее "Реал" расстался с другим своим лидером - португальцем Криштиану Роналду, который перешел в итальянский "Ювентус".