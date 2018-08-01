Больную раком медсестру хосписа приговорили к трем годам колонии общего режима



Иллюстративное фото

сообщает

Обвиняемая, работая медицинской сестрой в ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис», присваивала лекарственные препараты, содержащие в своем составе особо опасные наркотические средства и опасные психотропные вещества.— рассказали в суде.Также она приобрела в хосписе блистер с двумя таблетками трамадола; четыре ампулы диазепама, одиннадцать ампул с трамадолом и четыре таблетки с диазепамом.Кроме того, когда родственники умерших приносили в хоспис выписанные ранее больным наркотические средства и психотропные вещества, она забирала их себе.— говорится в постановлении.Женщину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Напомним, в апреле милиция сообщила о задержании трех медсестер столичного хосписа. Их заподозрили в продаже психотропных веществ.