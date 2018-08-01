Раскрыта схема многомиллионного хищения на реконструкции резиденции Путина



Резиденция Путина в Ново-Огарево

«Росбалт»

По его информации, следствие считает, что на этом были растрачены более 1,2 миллиарда рублей из общей суммы ущерба в размере 1,5 миллиарда.В деле фигурирует преступная группировка, лидером которой агентство называет совладельца ГК «Балтстрой»(под арестом с марта 2016-го). Его сообщниками были второй совладелец(арестован) и глава госпредприятия при ФСО(арестован), привлеченные Михальченко к совершению преступления руководитель службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор(по данным «Росбалта», ему предъявлено обвинение) и один из подчиненных последнего, а также топ-менеджеры других структур, подведомственных «Балтстрою».Группировка организовала масштабные проволочки с самого начала работ в резиденции: всех строителей обязали получать допуски на присутствие на секретном объекте и каждый раз проходить полный досмотр, также очень долго проверялась вся въезжающая на территорию техника. Из-за задержек строительство постоянно велось в нерабочее время, и в результате «Балтстрой» поставил перед ФСО вопрос о том, что проводить работы в резиденции по стандартным коэффициентам оплаты невозможно. Спецслужба согласовала этот вопрос с Минстроем и ввела повышенные коэффициенты, благодаря которым «Балтстрой» незаконно получил свыше 1,2 миллиарда рублей.Помимо этого, около 225 миллионов было растрачено из-за завышенных «Балтстроем» цен на системы кондиционирования, установленные с участием «дочки» ГК, и на сделанной «втридорога» кровле резиденции.Представители «Балтстроя» также фигурируют в так называемом деле реставраторов, в рамках которого были похищены десятки миллионов рублей на проектах реконструкции Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге и других объектов. Структуры ФСО судятся с ГК в московском арбитраже, требуя с компании в общей сложности 2,75 миллиарда рублей. Рассмотрение иска 30 июля было отложено на осень.