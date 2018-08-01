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Рубль покатился по наклонной на фоне провального аукциона госдолга
Фото: Sputnik / Рамиль Ситдиков
На фоне снижения цен на нефть и провального аукциона облигаций федерального займа, где Минфину в шестой раз с начала года не удалось продать весь объем госбумаг, курс доллара на Московской бирже прибавил 40 копеек и вплотную приблизился к отметке 63 рубля.
На 17.37 мск сделки с расчетом "завтра" проходили по 62,92 рубля за доллар и 73,5 рубля за евро. Курс европейской валюты вырос на 67 копеек.
Экспортеры, продававшие валюту для выплаты налогов и дивидендов, ушли с рынка, динамика валют ЕМ ничем не радует, а нефть дешевеет, констатирует дилер "Ренессанс капитала" Левон Атанасян.
К 18.00 мск баррель Brent теряет в цене 1,5% и торгуется по 73,08 доллара за октябрьские контракты.
Аукцион российского госдолга принес новые разочарования: из заявленных 35 млрд рублей Минфин смог занять только 28,1 млрд, и по обоим выпускам ОФЗ пришлось предлагать скидки к рыночной цене.
Нерезиденты, с апреля сбросившие госбумаги на 370 млрд рублей, снова проигнорировали размещение. Ужесточение пакета антироссийских санкций со стороны ЕС из-за строительства Крымского моста не прошло мимо инвесторов, говорит аналитик "Альпари" Анна Бодрова: оно напомнило о растущих рисках и подготовке в сенате США санкционного законопроекта о запрете на инвестиции в российский госдолг.
"Несмотря на то, что инициатива американских законодателей имеет мало шансов быть проработанной до летнего перерыва конгресса, сам факт повышения градуса напряженности будет ограничивать позитив в отношении рубля", - говорит аналитик Nordea Денис Давыдов.
Август - исторически "проклятый" период для российского валютного рынка: за всю новейшую историю страны рубль лишь 5 раз смог укрепиться в последний месяц лета, а в 1998-м - рухнул на фоне дефолта по госдолгу.
Баланс валютных потоков сулит рублю слабость и в этот раз: курс доллара может подняться до 65 рублей к началу сентября, прогнозирует аналитик Газпромбанка Дмитрий Долгин.
За месяц рынок получит 3-5 млрд долларов свободной валюты в виде профицита текущего счета платежного баланса, и весь этот объем будет изъят Минфином в рамках валютных интервенций, объясняет он.
Нерезиденты же, вероятно, будут скупать доллары, чтобы вывести из России дивиденды по российским акциям, составившие 500 млрд рублей за последние несколько недель.
Иностранцы контролируют до 35% находящихся в обращении акций, напоминает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. Таким образом, спрос на валюту может составить около 3 млрд долларов.
В результате чистый баланс валютных потоков станет отрицательным, прогнозирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: финансовая система потеряет около 3-4 млрд долларов.
Исчезновение неопределенности во внешнеполитической риторике между США и Россией в ближайшие недели также маловероятно, что продолжит давить на рубль, добавляет Долгин.
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Август 20-й годовщины дефолта российский валютный рынок открыл падением рубля.
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