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Сенаторы CША внесли законопроект о "сокрушительных" санкциях против России

02.08.2018 20:50 — Разное | UDF  
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Межпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который предполагает введение новых санкций к России за вмешательство в американские выборы и затрагивает в том числе государственный долг РФ и энергетические проекты, а также требует подготовки доклада об активах и состоянии президента Владимира Путина.

Республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм сообщил в релизе в четверг, что цель сенаторов состоит в том, чтобы "вводить сокрушительные санкции и другие меры в отношении путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральный процесс США", не остановит кибератаки и не откажется от участия РФ в делах Украины.

Законопроект был представлен на фоне сообщений о продолжающихся попытках России повлиять на выборы в США и вывода разведывательных служб о том, что РФ пыталась вмешаться в американскую президентскую кампанию 2016 года. Конгрессмены обеих партий также критиковали встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки в прошлом месяце, говоря, что Трамп сделал недостаточно для того, чтобы привлечь Россию к ответу за эти действия.

Сенатор-демократ от Нью-Джерси Боб Менендес сказал, что новая инициатива является "следующим шагом в закручивании гаек в отношении Кремля" с тем, чтобы Путин понял, что "США больше не будут мириться с его поведением".

Законопроект также предполагает введение новых санкций в отношении олигархов и политиков, которые содействуют коррупционным действиям в интересах Путина, и требует от Госдепартамента решить, относится ли Россия к государствам-спонсорам терроризма.

 
 
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Межпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который предполагает введение новых санкций к России.
 
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