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Республиканец от Южной Каролинысообщил в релизе в четверг, что цель сенаторов состоит в том, чтобы, не остановит кибератаки и не откажется от участия РФ в делах Украины.Законопроект был представлен на фоне сообщений о продолжающихся попытках России повлиять на выборы в США и вывода разведывательных служб о том, что РФ пыталась вмешаться в американскую президентскую кампанию 2016 года. Конгрессмены обеих партий также критиковали встречу президента СШАв Хельсинки в прошлом месяце, говоря, что Трамп сделал недостаточно для того, чтобы привлечь Россию к ответу за эти действия.Сенатор-демократ от Нью-Джерсисказал, что новая инициатива являетсяс тем, чтобы Путин понял, чтоЗаконопроект также предполагает введение новых санкций в отношении олигархов и политиков, которые содействуют коррупционным действиям в интересах Путина, и требует от Госдепартамента решить, относится ли Россия к государствам-спонсорам терроризма.