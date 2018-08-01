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Документ, опубликованный сегодня на, вносит изменения в указ от 17 мая 2011 года №192 «О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций».В указе уточняется, что означает обязанность редакций, которые работают с господдержкой,СМИ должны создавать по заказам государственных органов информационные сообщения и материалы, теле- и радиопередачи,