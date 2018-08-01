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ГосСМИ обязали писать статьи по заказу госорганов в "государственных и общественных интересах"
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Документ, опубликованный сегодня на
В указе уточняется, что означает обязанность редакций, которые работают с господдержкой, «проводить государственную политику». СМИ должны создавать по заказам государственных органов информационные сообщения и материалы, теле- и радиопередачи, «направленные на обеспечение государственных и общественных интересов».
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Редакции изданий, которые работают с господдержкой, должны создавать материалы по заказам государственных органов.
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