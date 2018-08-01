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"Триллион наш". Apple стала самой дорогой компанией в мире
Фото: Reuters
Помимо Apple к триллионному рубежу близка компания Amazon, которую сейчас оценивают в $ 870 млрд, и Alphabet (материнская компания Google) с капитализацией $ 850 млрд.
Компания рассчитывает за следующие три месяца заработать $ 60−62 млрд. Эксперты, опрошенные Zacks Investment Research, прогнозируют данный показатель на уровне $ 58,59 млрд.
Apple — не первая компания в мире (но первая в США), достигшая капитализации в триллион долларов. В 2007 году китайская компания PetroChina преодолела эту отметку в первый день после выхода на IPO.
Ранее в четверг программа-приложение Apple по отслеживанию биржевых котировок Apple Stocks ошибочно сообщила, что эта корпорация стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация достигла $ 1 трлн. Это было вызвано ошибкой в приложении «Акции», на информацию которого сослались издания.
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Корпорация Apple стала первой американской компанией, рыночная капитализация которой превысила $ 1 трлн.
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