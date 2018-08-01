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Минское «Динамо» вышло в 3 квалификационный раунд Лиги Европы

02.08.2018 22:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд лиги Европы и сыграет там с питерским «Зенитом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А 2 августа на своем поле бело-голубые нанесли поражение футболистам словацкой «Дунайска-Стреды». Еще до стартового свистка однозначным фаворитом противостояния считалось «Динамо». На выезде команда Сергея Гуренко переиграла«Дунайска-Стреды» со счетом 3:1. Тем не менее, перед игрой гостевые болельщики не падали духом.

С первых минут хозяева поля завладели территориальным преимуществом. Словаки же выглядели неубедительно. Гости допускали ошибки в обороне, «Динамо» такими подарками пользовалось. По моменту было у Иванова и Хващинского. Но открыл счет Николич на 19-ой минуте. Расклад сил этот мяч не менял: ДАКу все равно нужно было забивать трижды. И в начале второго тайма все ждали штурма от гостей, но атаки шли в другую сторону. На 47 минуте Хващинский забивает второй гол, а еще через 5 минут Филипп Иванов доводит счет до разгромного – 3:0.

Остаток игры был уже формальностью. На 58 минуте Николич забил еще один мяч. Интрига оставалась только одна: сумеет ли «Дунайска Стреда» забить гол престижа. К слову это у словаков получилось, Кристофер Вида слегка подпортил настроение минской публике. Но на результат это никак не влияет. «Динамо» идет дальше, и в следующем раунде квалификации минская команда сыграет с Питерским «Зенитом»

Первый матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо-Минск» – «Зенит» пройдет уже через неделю в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд лиги Европы и сыграет там с питерским «Зенитом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». А 2...
 
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