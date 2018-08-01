Течёт крыша и стены в трещинах. Дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капремонта

Новости Беларуси. Протекающая крыша, трещины в стенах и неисправная канализация: дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





С большими планами строители пришли сюда ещё в далёком 2011. Тогда подрядчик обещал утеплить стены и сделать капитальный ремонт в подъездах. Работы на Янки Мавра, 29 возобновились только в мае 2018 года, но жители уверяют, что строители здесь появляются не чаще одного раза в неделю. Есть вопросы и качеству надстройки мансарды.





Дмитрий Ревтович, житель дома:

Наблюдая за тем, как проходит строительство мансард в соседних домах, мы пришли к мнению, что мы не хотим этого. Мы не знаем, была ли экспертиза нашего дома и хотим получить заключение обследования.