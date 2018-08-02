В Быхове водитель FIAT сбил 15-летнего велосипедиста

ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток-велосипедист, произошло вечером 1 августа в Быхове, пишет «СБ — Беларусь сегодня» со ссылкой на ГАИ региона.

23-летний житель Бобруйска на FIAT Ducato двигался по улице Калинина. В это время на трассу со стороны улицы Некрасова (второстепенной дороги на главную) выехал юный велосипедист.

Избежать столкновения не удалось. В итоге аварии пострадал подросток: с закрытой черепно-мозговой травмой, тупыми травмами живота, грудной клетки, разрывом селезенки, переломом ключицы он доставлен в больницу.

Как стало известно, парень был в наушниках.

Быховский РОВД по факту ДТП проводит проверку.