ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быхове водитель FIAT сбил 15-летнего велосипедиста

02.08.2018 23:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток-велосипедист, произошло вечером 1 августа в Быхове, пишет «СБ — Беларусь сегодня» со ссылкой на ГАИ региона.

23-летний житель Бобруйска на FIAT Ducato двигался по улице Калинина. В это время на трассу со стороны улицы Некрасова (второстепенной дороги на главную) выехал юный велосипедист.

Избежать столкновения не удалось. В итоге аварии пострадал подросток: с закрытой черепно-мозговой травмой, тупыми травмами живота, грудной клетки, разрывом селезенки, переломом ключицы он доставлен в больницу.

Как стало известно, парень был в наушниках.

Быховский РОВД по факту ДТП проводит проверку.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летний житель Бобруйска на FIAT Ducato двигался по улице Калинина. В это время на трассу со стороны улицы Некрасова (второстепенной дороги на главную) выехал юный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» вышло в 3 квалификационный раунд Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика