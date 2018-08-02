|
Лига Европы: брестское "Динамо" идет дальше и встретится с кипрским "Аполлоном"
Брестское "Динамо" сыграло вничью с греческим "Атромитосом" (1:1, первая игра 4:3) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы и по сумме двух встреч вышло в следующую стадию.
В третьем раунде подопечные Алексея Шпилевского встретятся с кипрским "Аполлоном", который победил "Железничар" (3:1, 2:1).
Матчи пройдут 9 и 16 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское "Динамо" сыграло вничью с греческим "Атромитосом" (1:1, первая игра 4:3) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы и по сумме двух встреч вышло в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)