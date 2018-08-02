NBC: Cпецпрокурор США намерен допросить бывшего зятя президента Азербайджана, российского певца Эмина Агаларова









Oxu.Az , об этом сообщает NBC со ссылкой на адвоката Агаларова Скотта Балбера. Как передает, об этом сообщает NBC со ссылкой на адвоката Агаларова Скотта Балбера.





«Идут переговоры... Неясно, что из этого выйдет»,- сообщил Балбер.





Балбер не стал уточнять, входит ли в цели Мюллера также допрос отца Агаларова, президента Crocus Group Араса Агаларова.





Ранее сообщалось, что Агаларов высмеял подозрения во влиянии на выборы в США.