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NBC: Cпецпрокурор США намерен допросить бывшего зятя президента Азербайджана, российского певца Эмина Агаларова
Специальный прокурор США по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца и бизнесмена Эмина Агаларова.
Как передает
«Идут переговоры... Неясно, что из этого выйдет»,- сообщил Балбер.
Балбер не стал уточнять, входит ли в цели Мюллера также допрос отца Агаларова, президента Crocus Group Араса Агаларова.
Ранее сообщалось, что Агаларов высмеял подозрения во влиянии на выборы в США.
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NBC: Cпецпрокурор США намерен допросить бывшего зятя президента Азербайджана, российского певца Эмина Агаларова
Специальный прокурор США по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского...
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