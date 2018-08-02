В магазины Минска в жару ежедневно поставляют до 60 т мороженого

Поставки мороженого в магазины Минска в жару достигают 60 т в день, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

"В осенне-зимний период в день в магазины поставляется в среднем около 15 т мороженого, в весенне-летний - до 40 т, а в особо жаркие дни - до 60 т, - отметили в ГУПР. - Кроме того, ежегодно летом продажа мороженого расширяется за счет мелкорозничной торговой сети на центральных магистралях, в парках, зонах отдыха и микрорайонах города. Это мини-кафе, летние (сезонные) кафе, специально оборудованные площадки предприятий общепита".

В зной меняются предпочтения по видам мороженого: если в обычные дни минчане покупают чаще пломбир, удельный вес которого в продажах составляет до 80%, то в жару - замороженные десерты (типа "Фруктовый лед", "Летний", "Пингвин", "Клубника-лед", "Киви-лед").

В среднем в магазинах продается 30-50 наименований мороженого, а в крупных универсамах, супермаркетах и гипермаркетах в ассортименте более 100. На рынке столицы присутствует до 20 производителей и поставщиков мороженого.

