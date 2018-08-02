Ученые объяснили феномен Бермудского треугольника

Причиной загадочного исчезновения судов в районе знаменитого Бермудского треугольника могли стать гигантские "блуждающие волны".

Подобное предположение высказали специалисты Университета Саутгемптона в Великобритании, сообщает "Мир-24".

Как утверждают ученые, "блуждающие волны" высотой 20-30 м и более возникают в открытом море.

Причина их появления до сих пор не установлена точно: в отличие от цунами, которые представляют собой результат сейсмической активности, "блуждающие волны" возникают совершенно непредсказуемо. Долгое время ученые считали их мифом, пока это необъяснимое природное явление не было зафиксировано приборами. Впервые тридцатиметровая "блуждающая волна" была обнаружена спутниками в 1997 году у берегов Южной Африки.

Чтобы подтвердить догадку, исследователи сконструировали модель судна "Циклоп", пропавшего в Бермудском треугольнике в 1918 году. Грузовой корабль длиной 180 м с 300 людьми на борту направлялся от острова Барбадос в Балтимор (США), однако по пути бесследно исчез. По словам доктора Саймона Бокселла, участвовавшего в эксперименте, в то время в Атлантике бушевали три шторма, сходившихся с трех разных направлений.

Подобные условия вполне могли привести к образованию суперволн. В результате эксперимента удалось выяснить, что достаточно большая волна могла разломить "Циклоп" пополам за несколько минут, после чего судно стремительно пошло ко дну. Бермудский треугольник - район в северной части Атлантического океана, расположенный между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико. Его площадь равняется примерно 700 тыс. кв.км.

