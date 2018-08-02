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Хоккеисты минского "Динамо" в обновленном составе проиграли единственный домашний матч межсезонья

03.08.2018 00:08 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» 2 августа презентовало болельщикам заметно обновленный в межсезонье состав в товарищеском поединке против «Сибири». Упорный матч завершился поражением «зубров» с разницей в одну шайбу.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо-Минск» — «Сибирь» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

2 августа. Минск. «Минск-Арена».

«Динамо-Минск»: Энрот (58.50); Уиркош — Готовец, Хауден (А) — Беннетт — Пулккинен; Осипов — Хохлов, Павлович (А) — С. Костицын (А) — Степанов; Лисовец — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — Парфеевец; Евенко — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Артемов; Литвинов.

«Сибирь»: Тэйлор; Алексеев (К) — Логинов, Юнтилла — Пелтола — Бертран; Игнатович — Пиганович, Лисин — Эммертон — Шаров; Морозов — Наумов, Барбашев — Романцев — Сигарев; Макаров — Лукин, Первушин — Бодров — Зырянов.

Шайбы: 0:1 — Юнтилла (Пелтола, Алексеев, 0.50), 1:1 — Артемов (Китаров, Литвинов, 11.34), 1:2 — Логинов (Пелтола, Бертран, 30.43).

Единственную шайбу у минчан забросил российский легионер Артем Артемов, которому помог Александр Китаров, протащивший шайбу по флангу и простреливший на дальнюю штангу. Примечательно, что прежде Артемов выступал именно за «Сибирь», но закрепиться в этом клубе не смог.


Артем Артемов забросил своему бывшему клубу и стал автором единственной шайбы «зубров». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У «Сибири» оба гола организовала первая пятерка. Причем первую шайбу гости забросили уже на 1-й минуте. А второй раз ворота Юнаса Энрота сибиряки поразили на экваторе встречи. У минчан было достаточно времени, чтобы отыграться и даже вырвать победу, но своими шансами «зубры» не воспользовались.

Это был первый и единственный предсезонный спарринг минского «Динамо» на домашнем льду. Остальные поединки до старта в чемпионате КХЛ «зубры» проведут на выезде. В Кубке губернатора Нижегородской области соперниками будут местное «Торпедо», рижское «Динамо», московские «Спартак» и «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист». На турнире в Риге минчан ждут рижское «Динамо», швейцарский «Давос», казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив».



Александр Китаров ведет борьбу на пятачке у ворот «Сибири».




Один из новобранцев минского «Динамо» обладатель Кубка Стэнли-2016 Бо Беннетт.


Защитник сборной Беларуси Олег Евенко нынешним летом тоже пополнил состав минского «Динамо».


Российский новобранец «зубров» Илья Хохлов.



Сергей Костицын вернулся в минское «Динамо» и стал ассистентом капитана.







Вратарь Дмитрий Мильчаков снова попробует закрепиться в минском «Динамо».


Новички минского «Динамо» вице-чемпион мира-2016 Теему Пулккинен и чемпион мира-2015 Патрик Уиркош.


Теему Пулккинен.


Максим Парфеевец и Дмитрий Буйницкий ведут борьбу с соперниками.


Жесткая нейтрализация автора единственной шайбы «зубров» Артема Артемова.


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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" презентовало болельщикам заметно обновленный в межсезонье состав в товарищеском поединке против "Сибири". Упорный матч завершился поражением...
 
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