Классические костюмы, блузки с жабо и рюкзаки-трансформеры . Где собраться в школу выгоднее всего? (+инфографика)

С конца июля в Гродно начала работать школьная ярмарка. На Центральном рынке тоже появляется все больше школьного ассортимента. Корреспонденты «ГП» прошлись по школьной ярмарке и Центральному рынку в Гродно, а еще изучили интернет-магазины, чтобы посмотреть, какие цены предлагают на школьную форму, обувь и рюкзаки.

В этом году школьная ярмарка сменила прописку – переехала на проспект Космонавтов. Ажиотажа пока не наблюдается, но как прогнозируют продавцы – в начале всегда так.

– Многие гродненцы еще в отпусках. Ближе к середине августа начнется торговля, да и жарко на улице, – поясняют продавцы.

Ассортимент самый разный: от классической строгой черной формы до синих юбок из твида в складку и разноцветных блузок с жабо. Цена – главный аргумент любой ярмарки – тоже варьируются.





Костюм для девочек стоит в среднем 64 рубля. Если «собирать» отдельно комплект школьной формы, то цена на юбки разнятся от 20 до 37 рублей. Брюки стоят немного дороже: минимальная цена – 22 BYN, но есть и за 56 рублей – все зависит от качества и производителя. Популярны среди юных модниц сарафаны. Продавцы предлагают несколько расцветок: традиционные черные, синие и серые. В среднем сарафан стоит 57 рублей, но можно найти и за 45. Цены на блузки также разные. В одном павильоне белую блузку можно приобрести за 32 рубля, в другом – на 10 рублей дороже – 42 BYN. Некоторые продавцы если взять несколько вещей предлагают скидки от 10 рублей.













Сразу же на школьной ярмарке предлагают купить и обувь – лаковые, кожаные и замшевые туфли на любой вкус. Некоторые цены «кусаются» – на прилавке стоят туфли за 86 рублей. Но продавцы уверяют – натуральная кожа будет носиться долго.













Большой выбор одежды и для мальчиков. В тренде – костюмы. Средняя – 80 рублей. Для подростков появилась новинка – синий, сделанный под джинс костюм – к нему прицениваются чаще остальных. Правда, и цена соответствующая – комплект брюки-пиджак продают за 109 рублей. Одеть мальчика в классические брюки встанет в среднем в 32 рубля. А вот выбор рубашек разнообразен – мелкая и крупная клетка, в полоску, строгая белая или ярко-синяя. И цены демократичные: от 14 до 27 рублей. Производство – Турция, Россия, Китай.





Ассортимент школьных портфелей – в нашем бы детстве так.

















– Есть ортопедические рюкзаки, – рассказывает продавец Ольга. – Вот новинка, рюкзаки с 3D эффектом – они пользуются особой популярностью у первоклашек. Есть молодежные портфели разных цветов и размеров. Некоторые комбинированные: кожзам и ткань. Цены разные: от 25 до 120 рублей.





Центральный рынок.

На Центральном рынке пока ассортимент школьной одежды скорее авансом – небольшой. Активно идет распродажа летней одежды. Но, как говорят продавцы, к середине августа выбор будет.

Классический школьный костюм для девочки – юбка и пиджак – в среднем – 65 рублей. Модели из прошлогодней коллекции «отдают» за 50 BYN. Блузки с коротким рукавом стоят от 23 рубля, а с длинным 25-40 рублей. Брюки можно приобрести за 25 и 30 рублей. Турецкие стоят – в районе 50 рублей.









А вот сарафаны на Центральном рынке стоят дешевле, чем на школьной ярмарке. Средняя цена – 38 рублей. Классические черные или синие юбки для школьниц можно приобрести за 23-25 BYN. Школьные туфли стоят от 30 до 70 рублей.





Костюм-тройка (пиджак, брюки, жилетка) для мальчика на Центральном рынке продают за 65-70 рублей. Отдельно брюки можно приобрести за 30-35 BYN. Рубашки с коротким рукавом стоят 18-20 рублей, с длинным 30-35 BYN. Черные туфли можно приобрести и за 35 рублей, есть и дороже – за 70-75 BYN. Стоимость зависит от страны производителя и материала.

Ассортимент рюкзаков также как и на школьной ярмарке, разнообразен. Можно найти портфель и со специальным отделением для воды, и с мешком для обуви, и даже с отсеком для еды.









– Мы ориентируемся на покупателя, – рассказывает продавец Анатолий. – На рынке уже давно, более 15 лет, и знаем, что будут покупать, а что – нет. В среднем у нас рюкзаки стоят 35 рублей. Конечно, есть и подороже – за 70 рублей, но большим спросом не пользуются. У нас все рюкзаки современные, с графикой, удобные для школьников. К слову, всегда есть скидка для покупателей.

Интернет-магазины.

Современные родители все чаще пользуются услугами интернет-магазинов.

– В интернет-магазинах есть свои плюсы: там намного дешевле, – рассказывает покупатель Виктор. – Если ты знаешь, у какого продавца купить товар, то придет он и вовремя, и качественный. Заблаговременно заказал дочери на сайте рюкзак-трансформер. Вот уже скоро придет и всего за 30 рублей.

Популярный китайский интернет-магазин имеет свои преимущества и недостатки. В первую очередь – цена.

Костюм для школьницы (юбка и пиджак) можно приобрести за 60 рублей. Юбки разного цвета и длины продают в среднем за 24 BYN. К слову, самую простую – классическую черную – можно приобрести всего за 12 рублей. А вот брюки в интернет-магазине стоят дороже, чем на рынке – 40 рублей.





Блузки для девочек предлагают из разных материалов – полиэстер, хлопок, спандекс, ацетатное волокно. Самая дорогая – за 30 рублей, самая дешевая стоит 14 BYN. Средняя цена на сарафаны 24 рубля. Также можно выбрать цвет и длину рукава.

Обувь предлагают из натуральной кожи за 45 рублей, а кожзам – за 26 BYN.





Ассортимент обуви большой. Предлагают приобрести туфли из искусственной и натуральной кожи, лаковые, на шнуровке или липучках – средняя цена 30 рублей.





Выбор рюкзаков в интернет-магазине также разнообразен: ортопедические, водонепроницаемые, кожаные, вязаные. Цена варьируется от 10 до 300 рублей. Средняя стоимость 44 BYN.