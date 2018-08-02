Опен-эйр в Браславе, фест на полуострове. Афиша на выходные в Витебской области

Фестивальное лето продолжается. В эти выходные Браслав примет Viva Braslav Open Air . В Чашникском районе во второй раз состоится фестиваль Sprava . Под Новолукомлем пройдут соревнования по автокроссу.

Фестиваль Viva Braslav Open Air — 2018

Браслав прозвали «белорусской Ибицой»: на центральном пляже на озере Дривяты уже в шестой раз пройдет один из главных летних музыкальных фестивалей в Беларуси — Viva Braslav Open Air.

На трех музыкальных площадках выступят более 50 артистов, среди них топовые исполнители из России, Украины, Беларуси, EDM-диджеи и продюсеры из Нидерландов, Венгрии и Польши. Кроме того, в программе танцевальные мастер-классы, конкурс красоты, чемпионат по переноске жен, пляжный футбол и волейбол, кросс-кантри, вейкборд, стритбол, воркаут, слэклайн, американский футбол, скимбординг, водный забег и др.

Для тех, кто не прочь сыграть свадьбу (хоть и шуточную), в этом году будет работать специальная зона, где проведут церемонию с фатой, букетом и свидетельством о браке.

Палаточный городок откроется в 8.00 в пятницу, 3 августа, и будет работать до 16 часов воскресенья, 5 августа. Организованы официальные автобусные туры фестиваля из всех областных городов страны.

Подробнее о фестивале — в нашем материале и группе .





Центральный пляж в Браславе, 3−4 августа, билет — 39,95 рубля (VIP — 194,95 рубля).

Sprava: фестиваль на полуострове в Чашникском районе

На берегу Черейского озера стоит Свято-Троицкая церковь — недействующий православный храм конца XVI века, уникальный памятник архитектуры раннего барокко. На один августовский уикенд фестиваль Sprava объединит архитекторов, историков, художников, ремесленников, музыкантов и всех неравнодушных людей.

Цель фестиваля — вдохнуть новую жизнь в это живописное место. Здесь можно будет отправиться на экскурсию по окрестностям и местной тропе здоровья, посетить импровизированный кинотеатр под открытым небом, купить экологически чистые продукты на фермерской ярмарке, заняться спортом на специальной площадке, поучаствовать в мастер-классах.

Детали — тут и тут .





Берег Черейского озера, деревня Белая Церковь (Чашникский район), 4−5 августа. Билеты: «классика» — 10 рублей, «стандарт» — 25 рублей (на входе 4 августа — 30 рублей), «клуб» — 40 рублей.

«Одигитрия»: фестиваль и крестный ход

В рамках православного молодежного фестиваля «Одигитрия» 5 августа запланирован пятидневный крестный ход из Витебска в Смоленск . Он завершится в российском городе 10 августа торжествами, посвященными иконе Божьей Матери «Одигитрия» («Путеводительница»).

Отъезд к месту сбора крестоходцев (лагерь «Дружба» в деревне Вороны) — 5 августа в 6.20 от Свято-Покровского собора в Витебске (улица Шубина, 2). Паломникам понадобятся спальный мешок и туристический коврик для ночлега.

Справки по телефонам: +375 29 598−37−10 (Владимир), +375 29 794−48−02 (Анна), а также в группе .





Автокросс и соревнования по мотопарапланеризму

В выходные на трассе в районе ТЭЦ в Новолукомле пройдет IV этап чемпионата и первенства Беларуси по автокроссу.

Торжественное открытие соревнований — в субботу в 14.00. Финальные заезды — 4 августа в 14.10, 5 августа в 10.30. Вход на соревнования — бесплатный.



Фото: news.vitebsk.cc

3−5 августа на озере Должа в Витебском районе пройдут соревнования по мотопарапланеризму.

Вход свободный. Телефон для справок: 8 025 512-57-26 (Андрей).



Фото: vk.com/id326816331

Хоккей: Кубок Руслана Салея

Турнир в честь погибшего в 2011 году в авиакатастрофе под Ярославлем бывшего капитана сборной Беларуси Руслана Салея стартует 5 августа.

ХК «Витебск» проведет первый домашний матч в сезоне. Наша команда проверит силы в матче с соперниками из Лиды. Начало — в воскресенье в 17.00. Детали — на сайте .

Билет: взрослый — 3,5 рубля, студенческий — 2,5 рубля, школьникам — 1,5 рубля.



Фото: hcvitebsk.by

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