Жаркие выходные в Минске. Топ-10 событий, куда пойти

Начало августа знаменуется палящим солнцем и летними фестивалями под открытым небом. Пока минчане выбирают, куда пойти и чем заняться в выходные, AFISHA.TUT.BY предлагает подборку из самого интересного. Подробности — в новом обзоре событий на уикенд.





Когда: 3 — 4 августа, с 11.00 Где: Центральный пляж, г. Браслав Сколько: от 39,95 рублей Купить билет

Да, это не в Минске, но вариантов добраться до городского пляжа Браслава — вполне достаточно. Здесь состоится шестой фестиваль Viva Braslav Open Air. Зрителей ждет два дня наполненных музыкой и развлечениями на 230 тысячах квадратных метрах фестивальной территории. Будут работать три музыкальные сцены, на которых выступят 50 артистов, среди которых топовые исполнители из России, Украины, Беларуси, EDM ди-джеи и продюсеры из Нидерландов, Венгрии и Польши. Не обойдется и без спортивных развлечений с мастер-классами. На фестивальном фудкорте зрителей будут ждать 50 точек. Перекусить можно будет от 5 рублей.





Когда: 4 августа, начало в 12.00 Где: Аэродром Боровая, д. Боровая Сколько: 35 рублей, VIP — 69 Купить билет

Главное, ради чего ежегодно люди приезжают на фестиваль «Рок за Бобров» — это артисты. В этом году в лайнапе десять групп, а также три хедлайнера, которые впервые выступят в таком формате: ДДТ, «Ляпис-98», «Сплин», «Звери», ЛСП, Noize MC, LOUNA, «ДАЙ ДАРОГУ!», «Нейродюбель», «J: Морс», «Янки». Порядок выступлений музыкантов можно посмотреть здесь . Кстати, этим летом организаторы постарались, и в два раза увеличили фудкорт, плюс станет намного больше туалетов, чтобы избежать характерных для всех летних фестивалей очередей. Посмотрим, чем запомнится «Рок за Бобров» в 2018 году.





Когда: 4 августа 14.00, 5 августа 11.00 Где: Центр Олимпийской подготовки по теннису, ул. Жудро 40, ст. м. Спортивная Сколько: бесплатно

Надоели функциональные тренировки? Попробуйте что-то новое. В эти выходные можно испытать свои силы на футбольном поле. Кроме того, здесь можно познакомиться с такими же неравнодушными. Кстати, тренировка только для девушек. Мужчинам придется постоять в сторонке. Участие бесплатно, но необходима отправить смс «я в игре» на номер +375 (25) 909−13−44.



Фото использовано в качестве иллюстрации. bagira-show.ru

Когда: все выходные, начало в 17.15 и 18.30 Где: СОК «Олимпийский» , ул. Сурганова, 2/А, помещение 2 Сколько: бесплатно

С 3 по 5 августа Минск примет этап Евролиги по пляжному футболу. Если вы не знали, сейчас пляжный футбол — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Он сумел вобрать в себя составляющие и от спорта, и от развлечения, став новым вариантом проведения досуга. Естественно, матчи проводятся летом. И атмосфера солнечной погоды, песка, девушек-чирлидерш всегда создает особенный антураж. В этому году в этапе примут участие сборные Беларуси, Италии, Польши и Турции.



Фото со страницы группы во «Вконтакте»

Когда: 4 августа, с 12.00 до 20.00 Где: Корпус , пр-т Машерова, 9, помещение 8 Сколько: вход свободный

Большая благотворительная барахолка откроется в эту субботу. Если хочется быть модными — добро пожаловать. Самое время успеть нарядиться в фееричные платья, задорные блузы, пестрые юбки и отгулять сезон по полной. Барахолка от Kalilaska — это

сотни брендовых вещей по низким ценам. Платья (6 — 12 рублей), топы (3 — 8рублей), юбки (5 — 9 рублей), блузки (4 — 9 рублей), брюки и джинсы (5 — 12 рублей), обувь (5 — 20 рублей), сумки (3 — 20 рублей), аксессуары (2 — 5 рублей). Плюс книги, посуда, пластинки, вещи для дома и творчества.





Когда: 4 августа, 21.00. Где: Верхний город, дворик отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6. Сколько: бесплатно.

Посмотреть кино бесплатно в хорошей компании, да еще и на улице, можно вечером в субботу. 4 августа будет демонстрироваться испанский мюзикл Карлоса Сауры — «Фламенко, фламенко». Со времен постановки «Кармен» имя Карлоса Сауры не покидает списков великих режиссеров всех времен и народов. Новый фильм мастера — это история фламенко, которую воссоздают гениальные танцоры Сара Барас и Хосе Мигель Кармона. Украшением фильма, как и в постановке «Кармен», стало участие Пако де Лусия, одного из самых известных в мире испанских гитаристов-исполнителей фламенко.

Бонус: еще один кинотеатр есть на «Чердаке». Здесь с пятницы по воскресенье идут показы фильмов в 22.00.





Когда: 4 августа, 20.30 Где: Минская городская ратуша Сколько: бесплатно

«Классика NEXT» — так называется четвертый концерт, который пройдет 28 июля в рамках фестиваля «Классика у ратуши с velcom». От музыки Мендельсона и Шопена на «поезде удовольствий «Вена-Минск» зрители перенесутся в мир особенного настроения «А-ля Штраус». Путешествие в мир современной творческой молодежи в этот вечер будет сопровождаться оригинальным прочтением шедевров мировой классики. Так что, запасайтесь носовыми платками, приглашайте родных и близких, чтобы провести вечер с пользой для души.

Бонус: по традиции много всего интересного на «Пешеходке», благодаря которой каждую летнюю субботу Верхний город по-европейски оживает и обрастает уличными музыкантами и танцами. Расписание смотрите тут.

Когда: 4 августа, 23.00 Где: Хулиган , ул. Октябрьская, 16 Сколько: вход свободный, остальное — как пойдет

Лето — пора знакомств и ночных прогулок. Когда, если не сейчас, быть спонтанными и проводить время весело до самого утра. А выходные — лучший повод. Поэтому, если дома делать нечего и вы задержались в городе до самого вечера — отправляйтесь на вечеринку в «Хулиган». Здесь традиционно бесплатный вход и зажигательная музыка от 11mins, StroppyPie, Shory, Pshkn.



Фото: gastrofest.by

Когда: ежедневно с 12.00 до 24.00 Где: вход через Gastrodvor Сколько: посмотреть — бесплатно, еда — от 7 рублей

Целое лето минчане тусуются в «Песочнице». Здесь можно не только познакомиться с красивыми девушками, сделать новые фотографии для социальных сетей и потанцевать под живые вступления кавер-бендов и диджеев, но и вкусно покушать. На стоянке из 16 фудтраков ежедневно радуют специальными сетами. Все по 7 рублей.





Когда: со 2 по 8 августа Где: Silver Screen, Falcon Club Бутик Кино, «Пионер». Сколько: от 5 рублей

Почему смотрим: один из самых ярких фильмов минувшего Берлинале. Молодой немец Томас Штубер сделал удивительно тонкую романтическую картину в складских декорациях гипермаркета. В главных ролях — звезды независимого немецкого кино Сандра Хюллер («Тони Эрдманн») и Франц Роговский («Виктория», «Транзит»). Для Штубера магазин — модель реального мира, дистиллированная вселенная с одинокими и страдающими обитателями. И если вы думаете, что у вас не может быть ничего общего с сотрудником отдела погрузки, то вы глубоко ошибаетесь.

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