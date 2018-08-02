Егор Герасимов проиграл 4-й ракетке мира на турнире в Мексике

Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в четвертьфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе с призовым фондом 715 455 долларов.



Фото с сайта tennis.by

В четвертьфинальном поединке Егор Герасимов (№ 301 рейтинга ATP) уступил 4-й ракетке мира аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, посеянному в Лос-Кабосе под 1-м номером — 1:6, 1:6. Встреча продолжалась всего 58 минут.

В стартовом матче Егор Герасимов обыграл австралийского теннисиста Бернарда Томича (№ 153 ATP) — 6:4, 6:3. Это была его первая в карьере победа в основной сетке турниров ATP. А затем белорус стал автором сенсации, одолев 28-ю ракетку планеты американца Сэма Куэрри — 7:5, 5:7, 7:6 (8:6).