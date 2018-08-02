ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Егор Герасимов проиграл 4-й ракетке мира на турнире в Мексике

03.08.2018 07:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в четвертьфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе с призовым фондом 715 455 долларов.


Фото с сайта tennis.by

В четвертьфинальном поединке Егор Герасимов (№ 301 рейтинга ATP) уступил 4-й ракетке мира аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, посеянному в Лос-Кабосе под 1-м номером — 1:6, 1:6. Встреча продолжалась всего 58 минут.

В стартовом матче Егор Герасимов обыграл австралийского теннисиста Бернарда Томича (№ 153 ATP) — 6:4, 6:3. Это была его первая в карьере победа в основной сетке турниров ATP. А затем белорус стал автором сенсации, одолев 28-ю ракетку планеты американца Сэма Куэрри — 7:5, 5:7, 7:6 (8:6).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в четвертьфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе с призовым фондом 715 455 долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Опен-эйр в Браславе, фест на полуострове. Афиша на выходные в Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика