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Несмотря на протесты, в Зимбабве объявили о победе действующего президента на выборах

03.08.2018 07:34 — Разное | Партизан  
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Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах главы государства в стране, сообщает Bloomberg.

За Мнангагву проголосовали более 2,46 миллиона избирателей. Его соперник, лидер оппозиции Нельсон Чамиза, набрал более 2 миллионов голосов.
 
После оглашения результатов выборов оппозиция заявила, что отказывается признавать их. 

Первые за почти 40 лет президентские выборы в Зимбабве состоялись 30 июля. Итоги не решались озвучить в течение двух дней. В течение этого времени в стране проходили массовые протесты с требованием справедливого подсчеты голосов, сообщалось, что полиция стреляла по людям. 

 
 
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Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах главы государства в стране, сообщает Bloomberg.
 
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