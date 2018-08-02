Несмотря на протесты, в Зимбабве объявили о победе действующего президента на выборах

За Мнангагву проголосовали более 2,46 миллиона избирателей. Его соперник, лидер оппозиции Нельсон Чамиза, набрал более 2 миллионов голосов.

После оглашения результатов выборов оппозиция заявила, что отказывается признавать их.





Первые за почти 40 лет президентские выборы в Зимбабве состоялись 30 июля. Итоги не решались озвучить в течение двух дней. В течение этого времени в стране проходили массовые протесты с требованием справедливого подсчеты голосов, сообщалось, что полиция стреляла по людям.



