|
Несмотря на протесты, в Зимбабве объявили о победе действующего президента на выборах
Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах главы государства в стране, сообщает Bloomberg.
За Мнангагву проголосовали более 2,46 миллиона избирателей. Его соперник, лидер оппозиции Нельсон Чамиза, набрал более 2 миллионов голосов.
После оглашения результатов выборов оппозиция заявила, что отказывается признавать их.
Первые за почти 40 лет президентские выборы в Зимбабве состоялись 30 июля. Итоги не решались озвучить в течение двух дней. В течение этого времени в стране проходили массовые протесты с требованием справедливого подсчеты голосов, сообщалось, что полиция стреляла по людям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах главы государства в стране, сообщает Bloomberg.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)