Лукашенко обязал госСМИ писать «по заказам госорганов»

Этим документом вносятся изменения в указ главы государства от 17 мая 2011 года «О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций». В прежней редакции была лишь фраза: «проведение государственной политики через средства массовой информации».





Теперь же разъясняется, что именно подразумевается в этом пункте: «Для целей настоящего Указа под проведением государственной политики через средства массовой информации понимается создание редакциями по заказам государственных органов информационных сообщений и (или) материалов, теле- и (или) радиопередач, направленных на обеспечение государственных и общественных интересов, а также их распространение через средства массовой информации, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет».



