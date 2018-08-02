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В Беларуси обнаружили бабочку, которую не видели с 1902 года
Считавшаяся исчезнувшей бабочка пеструшка Сапфо обнаружена в республиканском биологическом заказнике «Днепро-Сожский» в Лоевском районе, сообщает
Данный вид считался в Беларуси исчезнувшим. Последнее упоминание о бабочке датировано 1902 годом - в книге Арнольда «Каталог насекомых Могилевской губернии».
В Восточной Европе основным местом обитания данного вида являются Карпаты. Зафиксировать бабочку директору заказника удалось в конце июля, хотя впервые он увидел ее еще в прошлом году.
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Считавшаяся исчезнувшей бабочка пеструшка Сапфо обнаружена в республиканском биологическом заказнике «Днепро-Сожский» в Лоевском районе, сообщает БелТА.
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