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В Беларуси обнаружили бабочку, которую не видели с 1902 года

03.08.2018 07:11 — Разное | Партизан  
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Считавшаяся исчезнувшей бабочка пеструшка Сапфо обнаружена в республиканском биологическом заказнике «Днепро-Сожский» в Лоевском районе, сообщает БелТА.



Данный вид считался в Беларуси исчезнувшим. Последнее упоминание о бабочке датировано 1902 годом - в книге Арнольда «Каталог насекомых Могилевской губернии».

В Восточной Европе основным местом обитания данного вида являются Карпаты. Зафиксировать бабочку директору заказника удалось в конце июля, хотя впервые он увидел ее еще в прошлом году.


 
 
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Считавшаяся исчезнувшей бабочка пеструшка Сапфо обнаружена в республиканском биологическом заказнике «Днепро-Сожский» в Лоевском районе, сообщает БелТА.
 
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