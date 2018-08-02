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В рубашке родился: в Ошмянах семилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа и не разбился

03.08.2018 07:06 — Разное | Партизан  
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В Ошмянах (Гродненская область) 7-летний мальчик выпал из окна на лестничной клетке, расположенного между третьим и четвертым этажами многоэтажки, сообщает «Ошмянский вестник».

Инцидент произошел в квартале Строителей. Падавшего на козырек подъезда ребенка увидели соседи и сразу же сообщили в скорую, а затем матери, которая в это время была дома. Как позже выяснилось, мальчик попросил у матери погулять с друзьями. Закрыв за собой дверь квартиры, расположенной на пятом этаже, он отправился на улицу — а что произошло дальше, придется выяснять правоохранительным органам.

На данный момент мальчик находится в районной больнице. Как рассказали в приемном покое, он в реанимационном отделении под наблюдением врачей. Состояние оценивается как удовлетворительное: переломов и повреждений внутренних органов не обнаружено, ребенок получил многочисленные ушибы лица и голени.


 
 
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В Ошмянах (Гродненская область) 7-летний мальчик выпал из окна на лестничной клетке, расположенного между третьим и четвертым этажами многоэтажки, сообщает...
 
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